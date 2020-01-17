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Spor

Trabzonspor, Avdijaj ile yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

17.01.2020  18:36 - Güncelleme: 17.01.2020  18:36

Trabzonspor Kulübü, Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da, sözleşme feshinin bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinde yer aldı.

Avdijaj, sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor ile 1+3 yıllık sözleşme imzalamış ve 10'u ilk 11'de olmak üzere çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

23 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Hes Kablo Kayserispor ile anılıyordu.

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