Trabzonspor Avrupa devleriyle yarışıyor

4 Ocak 2022 Salı 08:32 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 08:32

Spor Toto Süper Lig 'de ilk yarıyı 46 puanla lider bitiren ve ikinci İttifak Holding Konyaspor 'un 7 puan önünde yer alan Trabzonspor , Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle çok benzer bir performans sergiledi.

Bordo-mavililer, Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Ligue 1 gibi önemli liglerin liderlerinin yakaladığı başarıyı gösterdi. Premier Lig'de bu sezon ciddi bir başarı gösteren Manchester City 21 maçta 53 puan topladı ve en yakın rakibi Chelsea'ya 10 puan fark attı.

İspanya La Liga'da son maçında Getafe'ye 1-0 kaybeden Real Madrid, buna karşın 20 hafta sonunda 46 puan topladı ve Trabzonspor'un 19 haftada yakaladığı puanı tutturdu. Fransa Ligue 1'de de PSG'nin baskın liderliği bulunuyor. PSG, 19 haftada 46 puan topladı, 33 puanla ikinci Nice'e 13 puan fark attı. Bordo-mavililer, aynı maç sayısıyla PSG ile aynı puan seviyesini tutturdu.

PSG VE REAL'LE AYNI

İtalya Serie A'da 19. hafta sonunda lider Inter'in de 46 puanı bulunuyor. Inter, ezeli rakibi Milan'ın 4 puan önünde duruyor. Almanya Bundesliga'da ise lider Bayern Münih 17 haftada 43 puan elde ederken, ikinci Borussia Dortmund'a 9 puan fark attı. Avrupa'nın beş büyük ligindeki liderlerle kıyaslandığında Trabzonspor, aynı maç süresinde PSG, Inter ve Real Madrid'le aynı puanı yakaladı.