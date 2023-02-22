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Spor

Trabzonspor Avrupa kupalarında 149. sınavında

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 149. maçına çıkacak.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Trabzonspor Avrupa kupalarında 149. sınavında
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Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maç oynadı.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 6. MAÇ

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.

Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 148 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 148 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı golYediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası-Avrupa Ligi93362235127128
UEFA Intertoto Kupası83141912
UEFA Konferans Ligi512269
Toplam148543757190203

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