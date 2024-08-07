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Spor

Trabzonspor, Avrupa Ligi için avantajı arayacak

Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien karşılaşacak Trabzonspor sahadan avantajlı ayrılmak istiyor.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Trabzonspor, Avrupa Ligi için avantajı arayacak
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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