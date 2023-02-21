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Spor

Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak Trabzonspor, hem turu geçmek hem de Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galip gelmek için mücadele verecek.

AA21 Şubat 2023 Salı 11:51 - Güncelleme:
Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret
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Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 6 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.

TRABZONSPOR'UN SON 9 DEPLASMAN KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 9 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2022-2023UEA Avrupa LigiKızılyıldız-Trabzonspor2 - 1
2022-2023UEFA Avrupa LigiMonaco-Trabzonspor3 - 1
2022-2023UEFA Avrupa LigiFerencvaros-Trabzonspor3 - 2
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2 - 1
2021-2022UEFAKonferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3 - 0
2021-2022UEFA Konferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1 - 1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1 - 0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3 - 1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2 - 0

İÇ SAHA HASRETİNİ KIZILYILDIZ KARŞISINDA SONLANDIRMIŞTI

Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.

Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.

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