Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyetine hasret

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 6 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.

TRABZONSPOR'UN SON 9 DEPLASMAN KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 9 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 UEA Avrupa Ligi Kızılyıldız-Trabzonspor 2 - 1 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco-Trabzonspor 3 - 1 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

İÇ SAHA HASRETİNİ KIZILYILDIZ KARŞISINDA SONLANDIRMIŞTI

Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.

Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.