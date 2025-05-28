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Spor

Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor, 26 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında yeni bir hamleye imza attı.

Bodro Mavili kulüpte ara transfer döneminde Iğdır FK'ye kiralanan Serkan Asan'ın sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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