Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu John Lundstram'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 31, 2025
Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/DndenyhJSE