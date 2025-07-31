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Spor

Trabzonspor ayrılığı açıkladı! John Lundstram'ın yeni adresi Hull City

Trabzonspor, takımın 31 yaşındaki orta sahası John Lundstram'ın Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi31 Temmuz 2025 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! John Lundstram'ın yeni adresi Hull City
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Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu John Lundstram'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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