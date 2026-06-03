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Spor

Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Oleksandr Zubkov'un yeni adresi belli oldu

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un transferi konusunda AEK ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ3 Haziran 2026 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Oleksandr Zubkov'un yeni adresi belli oldu
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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un 4 milyon Euro artı 500 bin Euro bonservis bedeliyle Yunanistan'ın AEK kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir."

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