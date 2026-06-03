Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un 4 milyon Euro artı 500 bin Euro bonservis bedeliyle Yunanistan'ın AEK kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir."