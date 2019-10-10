Trabzonspor, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini yineleyerek profil fotoğrafını Türk bayrağı yaptı
Trabzonspor Kulübü, Twitter’da profil resmini Türk bayrağı yaptı.
Barış Pınarı Harekatı’na desteğini yineleyen Bordo-Mavililer, Twitter’da porfil resmini Türk bayrağı yaptı.
Dalgalandığın yerde ne korku ne keder! #BarışPınarıHarekatı #KahramanlarımızınYanındayız #YeniProfilResmi pic.twitter.com/sLEcfCcUmM— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 10, 2019
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