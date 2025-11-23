İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında
Spor

Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

AA23 Kasım 2025 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadelede edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 29 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Crondon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, takımda yer alamayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.