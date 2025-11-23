Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadelede edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 29 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Crondon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, takımda yer alamayacak.

