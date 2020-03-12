Trabzonspor Başakşehir maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Trabzonspor Başakşehir biletleri ne kadar?

12 Mart 2020 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:59

Trabzonspor Başakşehir maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunun yanıtı tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Trabzonspor şampiyonluk yolundaki rakibi Başakşehir’i konuk etmeye hazırlanıyor. Başakşehir deplasmanda rakibini yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor. İki takımın mücalesi Pazar günü saat 17.00’da beİN sports hd 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. İşte tüm merak edilenler..

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa çıkıyor. Bordo mavili kulüpten açıklamaya göre biletlerin 12 Mart Perşembe günü (bugün) saat 17.00'de satışa çıkacağı belirtildi.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR BİLETLERİ NE KADAR?

Trabzonspor Başakşehir maç biletleri satışa çıkar çıkmaz biket fiyatları da belli olacak.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Başakşehir mücadelesi Pazar günü saat 17.00’da beİN sports hd 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Campi, Da Costa, Novak, Pereira, Sosa, Obi Mikel, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Başakşehir: Mert Günok, Skertel, Ponck, Caiçara, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Demba Ba, Crivelli