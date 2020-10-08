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Spor

Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:21
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, milli oyuncuların yanı sıra izinli olan Antony Nwakaeme, tedavileri süren Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ın katılmadıkları bildirildi. Sakatlıkları bulunan oyuncuların milli maç arasında tedavilerinin tamamlanmasının ve takıma katılmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ERZURUM YOLCULUĞU YARIN

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 10 Ekim Cumartesi günü yapacağı hazırlık maçı için yarın kara yoluyla Erzurum'a gidecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçı, saat 16.00'da başlayacak.

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