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Spor

Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynadı.

Antrenman öncesi Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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