21 Kasım 2025 Cuma
  Trabzonspor, Başakşehir mesaisine devam ediyor
Spor

Trabzonspor, Başakşehir mesaisine devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 16:35
Trabzonspor, Başakşehir mesaisine devam ediyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Uzun süreli sakatlığı devam eden Nwakaeme, Savic ve Batagov, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Antrenman öncesi gazetecilerle sohbet eden Fatih Tekke, Batagov'un bu hafta forma giyip giyemeyeceğinin yarın netlik kazanacağını söyledi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

