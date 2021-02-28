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  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan sert eleştiri: Uzaydan inceleseniz yine de penaltı!
Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan sert eleştiri: Uzaydan inceleseniz yine de penaltı!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı. Maçın son dakikalarında Bakasetas ile Valencia'nın pozisyonu için penaltı yorumunu yapan Ağaoğlu, 'Uzaydan inceleseniz yine de penaltı.' dedi.

28 Şubat 2021 Pazar 21:45 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 21:52
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Mücadelenin hakemini eleştiren Ağaoğlu, "Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Kupa finalinde de sıkıntılıydık. Gerçekten bu kadar yetenekli hakemse bizim maçların haricine her maça verebilirler. İyi oynamadık evet ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeli." dedi.

'UZAYDAN DA PENALTI'

Ağaoğlu sözlerini "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı!" ifadeleriyle tamamladı.

'HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ'

Hakemin maçın önüne geçtiğini savunan Ağaoğlu, "Bu hakem bazılarına uğurlu gelebilir, bazılarının yıldızı olabilir. Geçen sezondan beri kendisinden çekmediğimiz kalmadı. Bu kadar üst üste hatayı bizim maçlarda yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Hakem bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Biz kendi problemlerimiz çözeriz ama hakem kararlarının tartışıldığı konuşulduğu bir maç oldu" şeklinde konuştu.

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