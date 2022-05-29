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Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DHA29 Mayıs 2022 Pazar 19:43 - Güncelleme:
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın Konya'da yaşayan ailesini ziyaret ederek minyatür şampiyonluk kupası ve madalya hediye etti.

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda şampiyon olan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ocak ayında Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve ismi bu sezon Süper Lig'e verilen İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın Konya'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ahmet Çalık'ın annesi Nurhan Çalık, babası Ali Çalık ve kardeşi Emir Çalık'a taziye dileğinde bulunan başkan Ağaoğlu'nun ziyaretine İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve kulüp yöneticileri de eşlik etti. Duygulu anların yaşandığı ziyaret sonunda başkan Ağaoğlu, Çalık'ın ailesine hatıra olarak minyatür şampiyonluk kupası, şampiyonluk madalyası ve tüm takımın imzaladığı şampiyonluk forması hediye etti.

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