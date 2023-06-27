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Spor

Trabzonspor Başkanı Doğan'dan yeni sezon ve Kurban Bayramı mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yayımladığı mesajda yeni sezonun kendileri için önemli başarılarla geçmesini temenni ederken, Kurban Bayramı'nı kutladı.

AA27 Haziran 2023 Salı 10:33 - Güncelleme:
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan yeni sezon ve Kurban Bayramı mesajı
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Doğan, kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, insanlar arasında sevgi ve saygı bağını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

"Takımımızın yeni sezona en hazır ve eksiksiz şekilde girebilmesi için sizlerden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullanan Doğan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz hep zirvede olup, taraftarlarımıza muhteşem hikayeler yaşatacağımız bir sezon geçirmektir. Bizler bu çalışmaları yaparken, siz değerli taraftarlarımızdan da bir ricada bulunmak istiyorum. TS Club'lardan yeni sezon formalarımızdan alarak bayramı hep beraber bordo-maviye boyayalım. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, camiamıza; sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum."

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