İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,958
  • EURO
    50,5394
  • ALTIN
    5967.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı
Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl mesajı yayınladı. Doğan ifadelerinde, 'Yeni yılda da bu anlayışla, kulübümüzü hak ettiği yarınlara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyoruz.' cümlelerini kullandı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 19:43 - Güncelleme:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, inançla, sabırla ve ortak hayallerle yeni bir yıla adım attıklarını belirtti.

Karşılaştıkları her zorluğun kendilerini taraftara daha da yakınlaştırdığını kaydeden Doğan, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı duyguda buluşan büyük bir aile olduğunu aktardı.

Trabzon'un gücünü ve taraftarın desteğini her an yanlarında hissettiklerini vurgulayan Doğan, "Attığımız her adımda emeğe, sürekliliğe ve doğru planlamaya inanarak yol aldık. Yeni yılda da bu anlayışla, kulübümüzü hak ettiği yarınlara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara gözlerini kapatmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'de süregelen insanlık dramının sona ermesi, masumların artık zarar görmemesi en büyük temennimizdir. Barışın, merhametin ve vicdanın egemen olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla camiamız başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.