İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı
Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı

Uzatma dakikalarında gelen galibiyetin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da içinde bulunduğu araca, stadyum çıkışında bazı taraftarlar tarafından saldırı gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 21:16 - Güncelleme:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı
ABONE OL

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına, Kocaelispor karşılaşmasının ardından saldırıda bulunuldu. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.

Maçın sona ermesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelili taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu.

Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Başkanın aracı yol ortasında çevik kuvvet tarafından durdurulup güvenlik çemberine alındı.

Taraftarlar dağılana kadar bekletilen araç, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yola devam etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.