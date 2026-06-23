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Spor

Trabzonspor Basketbol'a ABD'li oyun kurucu

Trabzonspor Basketbol Takımı, son olarak ASVEL forması giyen 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Shaquille Harrison'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 16:35 - Güncelleme:
Trabzonspor Basketbol'a ABD'li oyun kurucu
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Trabzonspor Basketbol, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında önemli bir takviye gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, son olarak ASVEL forması giyen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Shaquille Harrison ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Tecrübeli gardın transferiyle birlikte Trabzonspor Basketbol, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam etti.

Kariyerinde NBA'de Phoenix Suns, Chicago Bulls, Utah Jazz, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies formalarını terleten Harrison, 2024 yılında Avrupa kariyerine adım atarak ASVEL'e transfer olmuştu.

Shaquille Harrison, geride kalan sezonda 29 karşılaşmada forma giyerken maç başına ortalama 18.9 dakika süre aldı. 1.93 metre boyundaki oyun kurucu, bu süreçte 7.8 sayı, 2.7 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı. Özellikle savunma performansıyla öne çıkan Harrison, maç başına 1.3 top çalma ortalamasıyla takımının en etkili dış savunmacıları arasında yer aldı.

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