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Spor

Trabzonspor Basketbol'dan 2 transfer birden

Trabzonspor Basketbol Takımı, gard Dorukhan Engindeniz ile Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA8 Temmuz 2025 Salı 12:24 - Güncelleme:
Trabzonspor Basketbol'dan 2 transfer birden
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinde Trabzonspor, gard Dorukhan Engindeniz ile Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı, "Hoş geldin Angel Delgado" ve "Hoş geldin Dorukhan Engindeniz" paylaşımlarıyla iki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Delgado, 29 lig maçında 8,1 sayı, 7,6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamasıyla oynadı. Dominikli oyuncu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 19 karşılaşmada ise 7,6 sayı, 6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamasını yakaladı.

Geçen sezonu iLab Basketbol ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde geçiren Dorukhan ise 30 lig maçında 10,6 sayı, 1,6 ribaunt ve 3,2 asist ortalamasıyla sezonu tamamladı.

  • trabzonspor basketbol
  • Angel Delgado
  • Dorukhan Engindeniz

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