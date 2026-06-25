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Spor

Trabzonspor Basketbol'dan kadroya ABD'li oyun kurucu

Trabzonspor Basketbol, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Janaud Notae'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
Trabzonspor Basketbol'dan kadroya ABD'li oyun kurucu
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Trabzonspor Basketbol Takımı, İtalya ligi ekiplerinden Trapani Shark'ta forma giyen ABD'li skorer oyun kurucu Janaud Notae'yi transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Notae ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, ABD'li skorer oyun kurucu JD Notae'yi kadrosuna kattı. Notae'ye formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Notae, kariyerinde daha önce Yunanistan'ın Aris takımında da oynamıştı.

  • trabzonspor basketbol
  • Janaud Notae
  • oyun kurucu

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