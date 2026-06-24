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Spor

Trabzonspor Basketbol'dan kadroya pivot takviyesi

Trabzonspor Basketbol, 27 yaşındaki ABD'li pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Trabzonspor Basketbol'dan kadroya pivot takviyesi
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Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Tillman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, Amerikalı pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. Xavier'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşayan Tillman, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.

  • trabzonspor basketbol
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  • Xavier Tillman

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