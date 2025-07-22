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Spor

Trabzonspor Basketbol'un yeni forveti Karlis Silins

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Trabzonspor 28 yaşındaki forvet oyuncusu Karlis Silins'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA22 Temmuz 2025 Salı 16:52 - Güncelleme:
Trabzonspor Basketbol'un yeni forveti Karlis Silins
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Letonyalı uzun forvet Karlis Silins'i transfer etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Karlis Silins" paylaşımıyla 28 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

Geçen sezon İspanya Ligi ekiplerinden Leyma Coruna'da forma giyen Letonyalı oyuncu, maç başına 8 sayı, 0,4 asist ve 2,5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Ty Gordon, Okben Ulubay, Akwasi Yeboah, Angel Delgado, Dorukhan Engindeniz, Marcquise Reed, Tres Tinkle, Alican Güney ve Dae Dae Grant'i kadrosuna katan Trabzonspor, Karlis Silins'in transferiyle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

  • trabzonspor basketbol
  • transfer
  • Karlis Silins

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