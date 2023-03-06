İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9003
  • EURO
    20,1458
  • ALTIN
    1125.1
  • BIST100
    5411.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Batuhan Kör'ü yeniden kiralık gönderdi
Spor

Trabzonspor Batuhan Kör'ü yeniden kiralık gönderdi

Manisa FK ile olan kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Trabzonspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu.

6 Mart 2023 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
Trabzonspor Batuhan Kör'ü yeniden kiralık gönderdi
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı 1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Batuhan Kör'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

1461 Trabzon FK Tesisleri'nde yapılan ve yönetim kurulu üyesi Melih Hekimoğlu'nun da katıldığı imza töreninde 21 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Batuhan Kör, kendisini sezon sonuna kadar bordo mavi beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

MELİH HEKİMOĞLU: GENÇ VE YETENEKLİ BİR OYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Batuhan'ın kalitesini biliyoruz. Hem genç hem de yetenekli bir oyuncu. Ligin ilk yarısını Manisa FK'da geçirdi. Başarılı oldu. Şimdi de bizim takımımıza katkı sağlayacaktır. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

BATUHAN KÖR: TRABZONSPOR'A DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Batuhan Kör ise, "1461 Trabzon FK'ya geldiğim için mutluyum. İnşallah burada iyi bir dönem geçireceğim ve Trabzonspor'a daha güçlü döneceğim. Burada hem gelişimime katkı sağlamak hem de takımıma katkı vermek istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.