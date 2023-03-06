Trabzonspor Batuhan Kör'ü yeniden kiralık gönderdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı 1461 Trabzon FK, Trabzonspor'dan Batuhan Kör'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

1461 Trabzon FK Tesisleri'nde yapılan ve yönetim kurulu üyesi Melih Hekimoğlu'nun da katıldığı imza töreninde 21 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Batuhan Kör, kendisini sezon sonuna kadar bordo mavi beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

MELİH HEKİMOĞLU: GENÇ VE YETENEKLİ BİR OYUNCU

Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Batuhan'ın kalitesini biliyoruz. Hem genç hem de yetenekli bir oyuncu. Ligin ilk yarısını Manisa FK'da geçirdi. Başarılı oldu. Şimdi de bizim takımımıza katkı sağlayacaktır. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

BATUHAN KÖR: TRABZONSPOR'A DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Batuhan Kör ise, "1461 Trabzon FK'ya geldiğim için mutluyum. İnşallah burada iyi bir dönem geçireceğim ve Trabzonspor'a daha güçlü döneceğim. Burada hem gelişimime katkı sağlamak hem de takımıma katkı vermek istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.