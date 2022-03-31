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Spor

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği maçı Zorbay Küçük yönetecek.

31 Mart 2022 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 12:39
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Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu. Lider Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in 31. haftasnda görev alacak hakemler şöyle:

2 NİSAN CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

16.00 Altay - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

20.30 Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan

3 NİSAN PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Erkan Özdamar)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

4 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)

20.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)

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