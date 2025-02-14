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Spor

Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenerek 272 günlük hasreti bitirmek istiyor

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Bordo mavililer, yarın oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasıyla bu hasreti bitirmek istiyor.

AA14 Şubat 2025 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenerek 272 günlük hasreti bitirmek istiyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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