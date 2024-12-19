İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2024 Perşembe / 18 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1051
  • EURO
    36,5755
  • ALTIN
    2924.94
  • BIST100
    9765.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek Trabzonspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
Trabzonspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, basına açık bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.