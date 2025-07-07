İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9996
  • EURO
    47,0011
  • ALTIN
    4258.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Boks Takımı, Dilara Sak ile anlaştı
Spor

Trabzonspor Boks Takımı, Dilara Sak ile anlaştı

Trabzonspor, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile anlaşma sağladı.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Trabzonspor Boks Takımı, Dilara Sak ile anlaştı
ABONE OL

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile anlaşmaya vardı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Hekimoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Hekimoğlu, "Dilara gibi hem ülkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil eden bir sporcuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor olarak genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dilara'nın başarılarına burada yenilerini ekleyeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

  • Trabzonspor Boks Takımı
  • Dilara Sak
  • anlaşma

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.