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Spor

Trabzonspor, Botagov'u açıkladı

Trabzonspor, Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

13 Ağustos 2024 Salı 22:08 - Güncelleme:
Trabzonspor, Botagov'u açıkladı
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Trabzonspor, Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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