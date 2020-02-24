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Spor

Beşiktaş yönetimi Uğurcan ve Sörloth'a hayran kaldı

Siyah-beyazlılar kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede oynanan futbola tam not verirken, kaleci Uğurcan Çakır'ın müthiş kurtarışlarıyla takımını yenilgiden kurtardığını ifade etti, 'Büyük takımların kalecisi de, golcüsü de çok iyi olmalı. Transfer döneminde ilk işimiz iyi bir kaleci ve genç bir santrfor bulmak olacak' dedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi10:39 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:39

Vodafone Park'ta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışına yeniden katılmak için yakaladığı dev fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Siyah-beyazlı yöneticiler karşılaşmanın hemen ardından kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede, sergilenen futbola tam not verirken, Trabzonspor'u değil, kaleci Uğurcan Çakır'ı yenemediklerini ifade etti. Sörloth'un 90+1'de attığı golle yıkılan siyah-beyazlı idarecilerin, "Bu futbol önümüzdeki dönemde bizi iyi yerlere getirir. Beşiktaş bugün sezonun en iyi futbolunu oynadı ama kaleci Uğurcan yaptığı olağanüstü kurtarışlarla takımını yenilgiden kurtaran isim oldu" ifadelerini kullandıkları belirlendi.

"İYİ BİR KALECİ VE GENÇ BİR GOLCÜ BULALIM"

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmada en fazla öne çıkan isimlerin Uğurcan ve Sörloth olduğunu aktardı. Bordo-mavili oyuncuların çok ekstra performans ortaya koyduğunu belirten siyah-beyazlıların, "Büyük takımların kalecisi de golcüsü de iyi olmalı. Transfer döneminde ilk işimiz iyi bir kaleci ve genç bir golcü bulmak olacak. Sergen Yalçın takımı çok farklı bir hale getirdi. Bugünkü Beşiktaş ile gurur duymamak elde değil. Maçta elimizden geleni yaptık ama kaleci Uğurcan'ı geçemedik" diye konuştukları vurgulandı.

(Milliyet)

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