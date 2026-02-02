İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Trabzonspor, Bursa deplasmanında kazandı

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 83-75 mağlup etti.

2 Şubat 2026 Pazartesi 21:20
Trabzonspor, Bursa deplasmanında kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 83-75 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-40

3. Periyot: 55-62

5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah (Trabzonspor)

