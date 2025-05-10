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Spor

Trabzonspor büyük maçlarda galibiyete hasret kaldı

Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı son 9 müsabakada kazanamadı.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Trabzonspor büyük maçlarda galibiyete hasret kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında galibiyet özlemini sonlandıramadı.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Rakipleri önünde çıktığı son 9 müsabakada 8 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 553 güne çıktı.

SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, bu akşam da sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.

BU SEZON GÜNEŞ İLE 4 MAÇI DA KAZANAMAMIŞTI

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon 4 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

Güneş yönetiminde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.

TEKKE, 2 MAÇTA KAZANAMADI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki iki maçı da kazanamadı.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgi yaşayarak ilk büyük sınavında başarılı olamazken, Galatasaray'a da 2-0 mağlup olarak büyük maçlardan puan çıkaramadı.

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