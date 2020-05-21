21 Mayıs 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:47

Teknik direktör Ali Tandoğan, Trabzonspor’un gündeminde yer alan Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran ve Altay’da forma giyen Cenk Özkaçar hakkında açıklama yaptı. Tandoğan, Trabzonspor’un Rahmi Anıl Başaran ve Cenk Özkaçar’a teklif yaptığını açıkladı.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Ali Tandoğan, “Lig devam ederken Trabzonspor ve Başakşehir çok iyi bir hava yakalamıştı. Galatasaray çok iyi form tutmuştu, bu 3 takım şampiyonluğun en büyük adayı. Lig devam ederse bu 3 takımdan birisi şampiyon olacak. Fakat şu anda net bir şey diyemiyorum. Liglere ara verilmesi futbolcuların formunu da mutlaka etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un transfer gündeminde yer alan eski öğrencileri Rahmi Anıl Başaran ve Cenk Özkaçar hakkında ise Tandoğan şunları söyledi:

"ÇİMŞİR, RAHMİ ANIL VE CENK İÇİN ARADI!"



“Rahmi Anıl’a Balıkesirspor’da şans verdik ve olumlu tepkiler aldık. Rahmi Anıl’ın eksikleri var, her geçen gün performansını artırıyor. Hüseyin Çimşir benim Bursaspor’dan takım arkadaşım, Rahmi Anıl ve Cenk Özkaçar’la ilgili Hüseyin Hoca ile bir görüşmem oldu. İki oyuncu için de olumlu referans verdim. Genç oyuncuların, Türk futboluna kazandırılması lazım. Benim antrenörlük hayatımda ana hedefim genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak."

"CENK ÖZKAÇAR BİRKAÇ YIL SONRA AVRUPA'YA TRANSFER OLUR"

"Cenk Özkaçar’a Altay’da şans verdik, sol ayaklı fakat biz onu sağ stoper oynattık, o pozisyonda da sırıtmadı. Cenk, Avrupa’da oynayabilecek potansiyele sahip. Cenk, fiziğine göre de çok hızlı. İki oyuncuyu Trabzonspor transfer etmek istiyor. Hüseyin Hoca bana Cenk’i sorduğunda, ‘Trabzonspor’da rahat oynar, birkaç yıl sonra Avrupa’ya 5-10 milyon Euro’ya transfer olur’ dedim. Cenk’in stili Merih Demiral’ı anımsatıyor.” açıklamasında bulundu.