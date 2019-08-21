26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7253
  • 6,3587
  • 275.687
  • 95522.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'tan Alexander Sörloth'ü kiralayan Trabzonspor, bonservisi elinde olan İngiliz golcü Daniel Sturridge'i de resmen renklerine bağladı.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama...

"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

-  2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

-  2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

İstanbul siyah bulutların altında: Eminönü´den Çamlıca Camii manzarası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Heyecanlandıran keşif! Kuruluş tarihi değişiyor...

Heyecanlandıran keşif! Kuruluş tarihi değişiyor...

Hindistan'dan tehlikeli hamle! Yüz binlerce paramilis görevlendirdi

Hindistan'dan tehlikeli hamle! Yüz binlerce paramilis görevlendirdi

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

BAE'nin 'Keşmir' ihaneti! Modi’yi ödüllendirecekler

BAE'nin 'Keşmir' ihaneti! Modi’yi ödüllendirecekler

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguna gelenleri pişman ettiler

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguna gelenleri pişman ettiler

Evlerini yanmaktan kurtardı, saldırıya uğradı! İşte o görüntünün arkasındaki gerçek

Evlerini yanmaktan kurtardı, saldırıya uğradı! İşte o görüntünün arkasındaki gerçek

Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Herkes safını belirlemeli

Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Herkes safını belirlemeli
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul siyah bulutların altında: Eminönü´den Çamlıca Camii manzarası

İstanbul siyah bulutların altında: Eminönü´den Çamlıca Camii manzarası

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

Ölen 'buzul' için tören...

Ölen 'buzul' için tören...

Jandarma Genel Komutanı açıkladı: O bölge teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı açıkladı: O bölge teröristlerden tamamen temizlendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA