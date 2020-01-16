Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth
Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
22' GOL! Jose Sosa Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor...
DEVRE ARASI İlk yarıya Trabzonspor 1-0 önde girdi