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Spor

Trabzonspor 1-0 Denizlispor CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

16.01.2020  20:40 - Güncelleme: 16.01.2020  21:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

22' GOL! Jose Sosa Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor...

DEVRE ARASI İlk yarıya Trabzonspor 1-0 önde girdi

Faciadan dönüldü! Minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

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