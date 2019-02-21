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Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor

Deplasman karnesi zayıf olan Trabzonspor, 3 maçlık deplasman sürecine giriyor. 2. yarıya istediği başlangıcı yapamayan Bordo-Mavililer, fobisini yenerek toparlanmak amacında…

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DEPLASMANDA 2 GALİBİYET
 
TRABZONSPOR, 11 gün içinde üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyota giriyor. Bu sezon iç sahada ligin en çok puan toplayan takımları arasında yer alan ve 33 puanının 23'ünü evindeki maçlarda hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, dış sahada ise 22 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan elde eden Ünal Karaman’ın takımı adeta korku tüneline giriyor. 
 
5 MAÇTA 4 PUAN TOPLAYABİLDİ
 
KADRO sıkıntısını gençleşen oyuncu profiliyle gideren ve mücadelesiyle herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, Alanyaspor karşısındaki görüntüsünün izlerini silmek istiyor. İkinci yarıya 29 puanla 2. sırada giren Fırtına, 5 maçta 4 puan toplayabildi. Kötü gidişata İzmir’de Göztepe karşısında dur demek isteyen Karadeniz ekibi, biri kupada 3 maçlık deplasman turnesini aynı zamanda camiaya moral vermek için bir fırsat olarak görüyor. 
 
Güneş
 

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