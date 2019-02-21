Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

TRABZONSPOR, 11 gün içinde üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyota giriyor. Bu sezon iç sahada ligin en çok puan toplayan takımları arasında yer alan ve 33 puanının 23'ünü evindeki maçlarda hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, dış sahada ise 22 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan elde eden Ünal Karaman’ın takımı adeta korku tüneline giriyor.

5 MAÇTA 4 PUAN TOPLAYABİLDİ

KADRO sıkıntısını gençleşen oyuncu profiliyle gideren ve mücadelesiyle herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, Alanyaspor karşısındaki görüntüsünün izlerini silmek istiyor. İkinci yarıya 29 puanla 2. sırada giren Fırtına, 5 maçta 4 puan toplayabildi. Kötü gidişata İzmir’de Göztepe karşısında dur demek isteyen Karadeniz ekibi, biri kupada 3 maçlık deplasman turnesini aynı zamanda camiaya moral vermek için bir fırsat olarak görüyor.

Güneş