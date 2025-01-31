İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2025 Cuma / 1 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8627
  • EURO
    37,2458
  • ALTIN
    3222.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, deplasman hasretine son vermek istiyor
Spor

Trabzonspor, deplasman hasretine son vermek istiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Kayserispor karşısında bu kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

IHA31 Ocak 2025 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Trabzonspor, deplasman hasretine son vermek istiyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 27 günlük bir aranın ardından deplasmana gidiyor. Bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Kayserispor karşısında bu kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Trabzonspor, 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı 9 müsabakada galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, son 5 karşılaşmasında puan dahi çıkaramadı. Bordo-mavililer, Hatayspor ile birlikte dış sahada galip gelemeyen iki takımdan biri durumunda.

258 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek aldı. Bordo-mavililer, ilerleyen süreçte rakiplerine konuk olduğu 9 mücadelede 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak, sadece 4 puan toplayabildi. Bu sezonun genelinde ise 25 puanının 21'ini iç sahada, 4'ünü de dış sahada kazandı.

EVİNDE SON 3 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Trabzonspor, bu sezon son deplasman müsabakasını Samsunspor ile oynadı. 4 Ocak 2025'te rakibine 2-1 kaybeden bordo-mavililer, mücadelenin ardından sahasında ilk olarak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0, Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 ve yine ligde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Karadeniz ekibi, evinde yakaladığı bu çıkışı 27 günlük bir aranın ardından deplasmanda oynayacağı maça da yansıtmayı hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi, deplasmanlarda ise Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Hatayspor ile berabere kalırken, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor'a da mağlup oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.