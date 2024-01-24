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Spor

Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise geçen hafta kadro dışı bırakılmışlardı.

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