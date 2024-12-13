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  • Trabzonspor derbisinde oynayacaklar mı? İşte Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in son durumu
Spor

Trabzonspor derbisinde oynayacaklar mı? İşte Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in son durumu

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk edecek olan Galatasaray sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ile Osimhen' seferberlik ilan edildi. İki oyuncuyu dev maça hazırlamak için sarı kırmızılı ekip yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

13 Aralık 2024 Cuma 14:19 - Güncelleme:
Trabzonspor derbisinde oynayacaklar mı? İşte Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in son durumu
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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu netlik kazanıyor.

Galatasaray'da sağlık heyeti Barış Alper ve Osimhen'i Trabzonspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

İki oyuncunun maçta süre alıp alamayacağı son antrenmanda netlik kazanacak.

Risk tespit edilmezse iki ismin de en azından maç kadrosuna alınması planlanıyor.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

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