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Spor

Trabzonspor derbiyi kazanırsa bir ilke imza atacak!

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde 1983'den sonra rakibi karşısında üç maç üst üste kazanmış olacak.

21 Şubat 2020 Cuma12:08 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:08

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililer lider olarak gittiği İstanbul'da , sahadan üç puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.

Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi , siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'u liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca bu hafta da Beşiktaş'ı yenmesi halinde , kendisi gibi 2004-2005 sezonunun devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

EN FAZLA GOL ATAN YABANCI OLABİLİR

Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth, 2014-15 sezonunda bordo-mavili takımın formasına giyen Oscar Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı.

Beşiktaş karşısında golle tanışması halinde bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu Shota Arveladze'nin 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan Karadeniz ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.

(Sabah)

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