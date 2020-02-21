Trabzonspor derbiyi kazanırsa bir ilke imza atacak!

21 Şubat 2020 Cuma12:08 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:08

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililer lider olarak gittiği İstanbul'da , sahadan üç puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.



Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi , siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'u liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca bu hafta da Beşiktaş'ı yenmesi halinde , kendisi gibi 2004-2005 sezonunun devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.



EN FAZLA GOL ATAN YABANCI OLABİLİR

Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth, 2014-15 sezonunda bordo-mavili takımın formasına giyen Oscar Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı.



Beşiktaş karşısında golle tanışması halinde bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu Shota Arveladze'nin 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.



Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan Karadeniz ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.



(Sabah)