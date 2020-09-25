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Spor

Trabzonspor Diabate'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Malili futbolcu Fousseni Diabate'nin İngiltere'nin Leicester City Kulübü'nden bonservisiyle kadroya katıldğını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

DHA25 Eylül 2020 Cuma 16:14 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 16:16
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Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir. Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya ilk sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, ikinci sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, üçüncü sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde ise 4'üncü sezon 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

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