İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Divan Kurulu'ndan taşlı saldırıya sert kınama
Spor

Trabzonspor Divan Kurulu'ndan taşlı saldırıya sert kınama

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı sert sözlerle kınadı

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Trabzonspor Divan Kurulu'ndan taşlı saldırıya sert kınama
ABONE OL

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavili ekibin takım otobüsüne maç öncesi yapılan taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne gerçekleştirilen taşlı saldırının artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Bunun sporun ruhunu hedef alan açık bir şiddet eylemine dönüştüğünü ve bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını aktaran Ören, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da yaşanan bu tür olaylar futbolun dostluk, centilmenlik ve birleştirici gücüne açıkça aykırıdır. Spor alanlarını ve sporcuları hedef alan bu anlayış, yalnızca kulüplere değil, Türk futbolunun ortak değerlerine zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Ören, şunları kaydetti:

"Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili tüm kurumları bu saldırılarla ilgili gerekli adımları ivedilikle atmaya ve sorumlular hakkında gereğini yapmaya davet ediyoruz. Özelde Trabzonspor'a, genelde ise Türk futboluna yönelmiş bu saldırılar sporun barışçıl kimliğini zedelemekte, toplumsal vicdanı yaralamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve sporun evrensel değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ederiz. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek caydırıcı cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.