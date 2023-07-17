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Spor

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshetti

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekip ayrılığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshetti
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Trabzonspor'da orta alan oyuncusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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