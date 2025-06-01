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  • Trabzonspor düğmeye bastı! Hedef 32'lik yıldız Marcelo Brozovic
Spor

Trabzonspor düğmeye bastı! Hedef 32'lik yıldız Marcelo Brozovic

Gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Orta sahaya kaliteli bir isim takviye etmek isteyen bordo mavili ekip, Al-Nassr'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Marcelo Brozovic için kolları sıvadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Haziran 2025 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Trabzonspor düğmeye bastı! Hedef 32'lik yıldız Marcelo Brozovic
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Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 8 ve 10 numara pozisyonlarında yaşadığı hayal kırıklığını bu yıl tekrarlamak istemiyor.

Bordo-mavili ekip, orta sahada fark oluşturacak, tartışmasız lider bir oyuncu arayışında gözünü dünyaca ünlü Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'e çevirdi.

Croatian Football sitesi, 32 yaşındaki orta sahanın Arabistan takımı Al- Nassr'dan kesin olarak ayrılacağını ve Karadeniz devinin devrede olduğunu yazdı.

AL NASSR'IN İSTEĞİ 5 MİLYON EURO

Hırvat futbolcunun Dinamo Zagreb'e gitme ihtimalinin de bulunduğu ancak Al-Nassr'ın istediği 5 milyon euro'yu bordo mavililerin ödeme ihtimalinin çok daha fazla olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr ile 41 maçta forma giyen Brozovic, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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