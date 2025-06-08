Bu sezon Avusturya ekibi Rapid Wien formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki Malili orta saha Mamadou Sangare, Trabzonspor'u peşine taktı. Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynadığı performansla akıllarda yer eden sol ayaklı oyuncu için Avusturya ekibi, devre arası gelen teklifleri geri çevirmişti. Oe24'teki habere göre BordoMavililer, oyuncunun 6 milyon euroluk piyasa değerini ödemeye sıcak bakıyor. Fransız takımlarının da ilgi gösterdiği Sangare için kulübü Rapid Wien'in beklentisi toplamda 10 milyon euro...

UĞURCAN'A 10 MİLYON EURO

Monaco, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Milli file bekçisi ayrılığa sıcak bakıyor. Bordo-mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan da oyuncuya yurt dışından teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacaklarını söylemişti.