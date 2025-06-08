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Spor

Trabzonspor dümeni Avusturya'ya kırdı! Hedef 22'lik Mamadou Sangare

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Trabzonspor, dümeni Avusturya'ya kırdı. Bordo mavili ekip, Rapid Wien forması giyen 22 yaşındaki Malili orta saha Mamadou Sangare için kolları sıvadı. İşte detaylar...

AKŞAM8 Haziran 2025 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Trabzonspor dümeni Avusturya'ya kırdı! Hedef 22'lik Mamadou Sangare
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Bu sezon Avusturya ekibi Rapid Wien formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki Malili orta saha Mamadou Sangare, Trabzonspor'u peşine taktı. Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynadığı performansla akıllarda yer eden sol ayaklı oyuncu için Avusturya ekibi, devre arası gelen teklifleri geri çevirmişti. Oe24'teki habere göre BordoMavililer, oyuncunun 6 milyon euroluk piyasa değerini ödemeye sıcak bakıyor. Fransız takımlarının da ilgi gösterdiği Sangare için kulübü Rapid Wien'in beklentisi toplamda 10 milyon euro...

UĞURCAN'A 10 MİLYON EURO

Monaco, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için 10 milyon euroluk teklif yaptı. Milli file bekçisi ayrılığa sıcak bakıyor. Bordo-mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan da oyuncuya yurt dışından teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacaklarını söylemişti.

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