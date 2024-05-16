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Spor

Trabzonspor dümeni Belçika'ya kırdı! Hedef yıldız golcü Roman Yaremchuk

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor forvet transferi için dümeni Belçika'ya kırdı. Bordo mavili ekip, Club Brugge forması giyen 28 yaşındaki Roman Yaremchuk için girişimlere başladı. İşte detaylar...

16 Mayıs 2024 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Trabzonspor dümeni Belçika'ya kırdı! Hedef yıldız golcü Roman Yaremchuk
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Trabzonspor, bonservisi Club Brugge takımında olan Roman Yaremchuk'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili ekip, Ukraynalı golcüyü gelecek sezon için kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Onuachu için Southampton'un 15 milyon euro civarında bonservis bedeli talep etmesi sonrası yeni arayışlara geçen Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Denis Draguş ve Roman Yaremchuk ile forvet hattını tamamlamak istiyor.

Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Ukraynalı forvet, çıktığı 28 maçta 4 gol kaydetti.

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