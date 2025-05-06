Fransa Ligue 1 ekiplerinden FC Nantes, kadrosunda uzun süredir yer alan Moses Simon ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fransız basınından Livefoot'un aktardığı habere göre kulüp, 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezon sona erecek olmasını dikkate alarak, bu yaz transferine onay verme kararı aldı.

Son dönemde istikrarsız bir grafik çizen Simon'un artık teknik heyetin gelecek planlarında yer almadığı öğrenilirken, Nantes yönetiminin oyuncudan ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Moses Simon için bu yaz en ciddi talibin Trabzonspor olduğu vurgulandı. FC Nantes'ın, bordo-mavili kulüpten yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir teklif beklediği ifade edilirken, oyuncunun satışı için bu yaz döneminin "son büyük fırsat" olduğu dile getirildi.

NİCE VE MARSİLYA DEVREDE

Moses Simon'a devre arasında Fransa'dan da talipler çıkmıştı. Hem OGC Nice hem de Olympique Marsilya'nın oyuncuyla ilgilendiği ancak somut bir adım atılmadığı belirtiliyor. Marsilya'nın ilgisinin, Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre şekilleneceği, eğer Avrupa arenasında yer alamazlarsa 10 milyon Euro'luk bonservis bedelinin kulübü zorlayacağı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Nantes formasıyla 31 maça çıkan 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.