Geçen sezon devre arasında PSG'den Thomas Meunier'i transfer eden Trabzonspor, yıldız futbolcunun ayrılması ihtimaline karşın hazırlık yapıyor. İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile birlikte Roma'nın Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp'le ilgileniyor. Meunier'in Fransa veya Almanya'dan gelen tekliflerden birini kabul etmesi halinde Fırtına'nın, Roma'nın 29'luk sağ bekine yönelerek resmi teklif yapması bekleniyor. Haberde; Roma'da istediği süreleri alamayan Karsdorp'un Beşiktaş ve Trabzon ikilisine sıcak baktığı belirtildi.

ROMA KARİYERİ

2017-18 sezonundan beri bonservisi Roma'da olan Karsdorp, Serie A'da çıktığı 113 maçta takımına 1 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. 2025'e dek sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise 5 milyon euro.