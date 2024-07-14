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  • Trabzonspor dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef Roma'nın 29'luk sağ beki Rick Karsdorp
Spor

Trabzonspor dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef Roma'nın 29'luk sağ beki Rick Karsdorp

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Thomas Meunier'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatifini belirledi. Bordo mavili ekip, İtalyan ekibi Roma'nın formasını giyen 29 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp'u gündemine aldı. İşte detaylar...

Akşam14 Temmuz 2024 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Trabzonspor dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef Roma'nın 29'luk sağ beki Rick Karsdorp
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Geçen sezon devre arasında PSG'den Thomas Meunier'i transfer eden Trabzonspor, yıldız futbolcunun ayrılması ihtimaline karşın hazırlık yapıyor. İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile birlikte Roma'nın Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp'le ilgileniyor. Meunier'in Fransa veya Almanya'dan gelen tekliflerden birini kabul etmesi halinde Fırtına'nın, Roma'nın 29'luk sağ bekine yönelerek resmi teklif yapması bekleniyor. Haberde; Roma'da istediği süreleri alamayan Karsdorp'un Beşiktaş ve Trabzon ikilisine sıcak baktığı belirtildi.

ROMA KARİYERİ

2017-18 sezonundan beri bonservisi Roma'da olan Karsdorp, Serie A'da çıktığı 113 maçta takımına 1 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. 2025'e dek sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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