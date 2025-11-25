İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Trabzonspor duyurdu! Edin Visca ameliyat edildi

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Edin Visca, ameliyat edildi.

AA25 Kasım 2025 Salı 17:10 - Güncelleme:
Trabzonspor duyurdu! Edin Visca ameliyat edildi
Trabzonpor Sağlık Kurulu Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Edin Visca'nın ameliyatına ilişkin açıklamada bulundu.

Beşir, "Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

